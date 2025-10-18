logo pulso
En marcha, plan de saneamiento del río Paisanos

En 1ra. tapa, es el encauzamiento de aguas residuales hacia la red sanitaria

Por Rolando Morales

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
En marcha, plan de saneamiento del río Paisanos

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) puso en marcha un plan integral para el saneamiento del río Paisanos, que contempla en su primera etapa el encauzamiento de aguas residuales hacia la red sanitaria y la rehabilitación de cárcamos en la zona.

El director general del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, recorrió junto con personal operativo y vecinos de las colonias María Cecilia y Villas del Sauzalito las inmediaciones del cauce, donde explicó que en los próximos días iniciarán los trabajos para redirigir las descargas hacia la infraestructura sanitaria existente y evitar que continúen fluyendo al río.

Como parte de esta primera fase, se realiza el desazolve y rehabilitación del cárcamo actual, además de la construcción de un nuevo cárcamo y una línea de conducción de 

130 metros.

Hernández Delgadillo señaló que estas labores forman parte de un proyecto más amplio de recuperación ambiental del río Paisanos. “Posteriormente, se continuará con la detección de otros puntos de descarga”, comentó el titular del organismo ante los habitantes del sector.

Por su parte, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que una obra pública municipal pudo ser la causante de las descargas de aguas residuales en el caudal del río.

