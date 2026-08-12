En Pozos, sólo el servicio de agua opera en convencio

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A casi dos años de la municipalización de Villa de Pozos, su gobierno asegura que de manera gradual ha logrado consolidar todos los servicios públicos propios excepto el del agua potable y alcantarillado, el cual se sigue prestando mediante convenio con Interapas, aunque con deficiencias que la autoridad municipal ha tenido que compensar.

Voceros de la administración poceña, expusieron que se han hecho inversiones y se han realizado "acciones permanentes en áreas como alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento de espacios públicos, atención ciudadana, seguridad pública municipal, protección civil y servicios municipales en general".

Enseguida, se dijo que "en este proceso de fortalecimiento institucional, el único servicio que continúa bajo un esquema de convenio con otra autoridad es el suministro de agua potable y el servicio de drenaje, debido al acuerdo vigente con el organismo operador Interapas el cual fue suscrito el 11 de octubre de 2024" y que establece una vigencia de tres años.

El resto de los servicios municipales se presta de manera directa y se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura y capacidad operativa para mejorar la atención a las y los ciudadanos, en tanto que el tema hídrico permanece sujeto al convenio vigente con el organismo intermunicipal.

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