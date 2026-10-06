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Censura el PAN bloqueo estatal a obra municipal

Detención de proyectos tiene trasfondo político, dice el secretario del CDE panista

Por Samuel Moreno

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Censura el PAN bloqueo estatal a obra municipal
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      Las diferencias entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino afectan a miles de ciudadanos, al mantener en pausa proyectos de movilidad como el puente de Villa Magna, consideró el secretario general del comité estatal del PAN en San Luis Potosí, Enrique Dahud Uresti, quien acusó que las decisiones de la administración estatal tienen un trasfondo político.

      PAN denuncia diferencias entre gobierno estatal y ayuntamiento en San Luis Potosí

      En entrevista, el funcionario blanquiazul sostuvo que el gobierno estatal debería facilitar los trámites y la coordinación con el Ayuntamiento para permitir que los recursos destinados a infraestructura puedan ejercerse. Señaló que en el caso de Villa Magna existen dos proyectos para atender la problemática vial de la zona, pero la falta de acuerdos mantiene sin una definición clara la ejecución de una obra que es necesaria ante el flujo vehicular y las condiciones que se presentan durante la temporada de lluvias.

      Revisión y retrasos en proyectos viales afectan a la comunidad

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      Dahud Uresti también cuestionó el caso de El Saucito, proyecto que durante meses permaneció sujeto a revisiones de la Contraloría General del Estado.

      El secretario general del PAN consideró que este tipo de diferendos pueden tener repercusiones en la percepción ciudadana rumbo al proceso electoral de 2027, debido a que actualmente la población tiene mayor acceso a información sobre las decisiones de los gobiernos.

      Afirmó que, independientemente de los desacuerdos entre autoridades, los proyectos de movilidad deberían atenderse mediante acuerdos y diálogo, pues los retrasos terminan impactando a quienes diariamente utilizan estas vialidades.

      Finalmente, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que deje de lado las pugnas políticas y priorice la cooperación con el Ayuntamiento en las obras que requieren intervención conjunta.

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