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Contraloría frena obras municipales

Señala el alcalde capitalino que persisten obstrucciones a sus proyectos

Por Rolando Morales

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Contraloría frena obras municipales
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      Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Contraloría General del Estado liberar los procedimientos relacionados con proyectos de obra municipal, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que varios expedientes continúan detenidos y acusó la existencia de una intención política para frenar el programa de infraestructura del Ayuntamiento.

      Retrasos en trámites y liberación incompleta

      El edil señaló que, si bien la Contraloría estatal comenzó a liberar algunos trámites después de la resolución judicial, el proceso sigue incompleto. Recordó que la Corte se pronunció sobre 14 proyectos y afirmó que, aunque por escrito se informó que todos fueron liberados, en la práctica todavía permanecen atorados entre siete y ocho expedientes.

      Galindo explicó que los retrasos no terminan con la liberación de las prebases, ya que posteriormente deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado y volver a ser revisadas por la Contraloría antes de iniciar formalmente las licitaciones. Consideró que este esquema ha permitido una intervención excesiva del gobierno estatal en procesos que, según dijo, corresponden exclusivamente al ámbito municipal, argumento que fue reconocido por la propia Corte al resolver el conflicto.

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      Acusaciones de intención política para frenar obra municipal

      Respecto a los cuestionamientos sobre si existe una estrategia para impedir que el Ayuntamiento ejecute su programa de obra, el alcalde respondió que los hechos apuntan en esa dirección. Sostuvo que durante los primeros cuatro años de su administración no se presentaron obstáculos similares y que, justamente en un año con una bolsa importante de recursos destinados a infraestructura, los procedimientos administrativos comenzaron a retrasarse de manera sistemática.

      "Sí hay una intención política de que el programa de obra no se lleve a cabo como está previsto", afirmó.

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