Enrique Galindo C. dignifica al comercio de San Francisco

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El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la entrega de 26 nuevas estructuras a comerciantes del tradicional Callejón de San Francisco, uno de los corredores turísticos más emblemáticos de la Capital potosina, como parte de las acciones del programa "Centro Histórico, Corazón de San Luis", orientado al embellecimiento, ordenamiento y conservación de esta zona histórica.

Acompañado por representantes de vendedores e integrantes de las Juntas de Participación Ciudadana del Centro Histórico, el Presidente Municipal destacó que esta intervención forma parte de un programa piloto que contempla un total de 48 módulos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer el atractivo turístico del Callejón de San Francisco y dignificar la actividad de las familias que diariamente trabajan en este espacio.

Durante el evento, el Alcalde Enrique Galindo reconoció de manera especial al grupo étnico Triqui, integrado por artesanas y artesanos provenientes de Oaxaca, quienes desde hace 34 años realizan su actividad comercial en este corredor, donde además contribuyen a preservar sus tradiciones, enriquecer la vida cultural del Centro Histórico y ofrecer a visitantes locales, nacionales e internacionales una muestra viva de la diversidad artesanal de México.

Galindo Ceballos señaló que la entrega de estas nuevas estructuras representa un acto de reconocimiento y dignificación para las y los comerciantes que durante décadas han dado vida al Callejón de San Francisco. Subrayó que el proyecto fue posible gracias al diálogo, la coordinación y los acuerdos construidos entre la Dirección de Comercio, la Unidad de Gestión del Centro Histórico, las representaciones vecinales y los propios vendedores.

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El Alcalde reafirmó que el Centro Histórico es la principal joya de San Luis Capital, por lo que su Gobierno continuará impulsando acciones para embellecer sus espacios, ordenar la actividad comercial, fortalecer la convivencia y conservar los lugares que forman parte de la identidad, la historia y el atractivo turístico de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital avanza en la consolidación del programa "Centro Histórico, Corazón de San Luis", una estrategia integral para recuperar, dignificar y proyectar los espacios más representativos de la ciudad, con la participación de comerciantes, vecinos, visitantes y ciudadanía.