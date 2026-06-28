Rechaza Galindo que el PRI sea herencia maldita
Las pasadas administraciones construyeron al estado, señala el alcalde
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, manifestó su desacuerdo con expresiones que desacreditan el trabajo realizado por anteriores administraciones estatales, particularmente las encabezadas por gobernadores del PRI, al señalar que calificativos como la "herencia maldita" resultan ofensivos para quienes participaron en la construcción del estado.
Desacuerdo de Enrique Galindo con calificativos ofensivos
"A veces somos bandera de un discurso que quiere satanizar lo que hemos hecho por San Luis Potosí, ¿no les molesta que afuera nos digan la herencia no se que?" afirmó al referirse a la expresión usada por el gobernador y diversos funcionarios estatales para definir a las administraciones anteriores. Durante un encuentro con militantes priistas, el edil sostuvo que San Luis Potosí es resultado del esfuerzo acumulado de distintas generaciones de autoridades y ciudadanos, por lo que consideró injusto descalificar de manera generalizada a gobiernos anteriores.
Defensa del legado y advertencia contra normalizar discursos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Galindo afirmó que este tipo de señalamientos afectan a quienes formaron parte de esos proyectos de gobierno y advirtió que no está dispuesto a normalizar ese discurso. "Nos ofende a muchos, no nos ponemos el chaleco, pero nos ofende que se hable así, sobre todo de los gobiernos con los que el PRI ha construido San Luis Potosí", declaró el alcalde.
no te pierdas estas noticias
No hay otra manera de competir si no es en unidad: Galindo a priistas
Redacción
Durante un evento en la sede del tricolor se entregaron reconocimientos a militantes con amplia trayectoria
Niega dirigente del PRI haber entregado despensas de Sedesore
Ana Paula Vázquez
La presidenta estatal del PRI advirtió que se tomarán acciones si se confirma alguna irregularidad
¿Qué opciones tienes si no entras a la UASLP?
Samuel Moreno
Instituciones públicas y privadas amplían ofertas para atender la creciente demanda educativa