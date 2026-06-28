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Rechaza Galindo que el PRI sea herencia maldita

Las pasadas administraciones construyeron al estado, señala el alcalde

Por Rolando Morales

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza Galindo que el PRI sea herencia maldita
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, manifestó su desacuerdo con expresiones que desacreditan el trabajo realizado por anteriores administraciones estatales, particularmente las encabezadas por gobernadores del PRI, al señalar que calificativos como la "herencia maldita" resultan ofensivos para quienes participaron en la construcción del estado.

      Desacuerdo de Enrique Galindo con calificativos ofensivos

      "A veces somos bandera de un discurso que quiere satanizar lo que hemos hecho por San Luis Potosí, ¿no les molesta que afuera nos digan la herencia no se que?" afirmó al referirse a la expresión usada por el gobernador y diversos funcionarios estatales para definir a las administraciones anteriores. Durante un encuentro con militantes priistas, el edil sostuvo que San Luis Potosí es resultado del esfuerzo acumulado de distintas generaciones de autoridades y ciudadanos, por lo que consideró injusto descalificar de manera generalizada a gobiernos anteriores.

      Defensa del legado y advertencia contra normalizar discursos

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      Galindo afirmó que este tipo de señalamientos afectan a quienes formaron parte de esos proyectos de gobierno y advirtió que no está dispuesto a normalizar ese discurso. "Nos ofende a muchos, no nos ponemos el chaleco, pero nos ofende que se hable así, sobre todo de los gobiernos con los que el PRI ha construido San Luis Potosí", declaró el alcalde.

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