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Es la UPSLP un espacio "plural"

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Es la UPSLP un espacio "plural"
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      El uso de instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) para un evento con la senadora del Partido Verde (PVEM) Ruth González Silva no constituye un acto anticipado de campaña, sostuvo el rector Néstor Eduardo Garza Álvarez, quien defendió que la institución reciba a autoridades y representantes populares de distintos niveles y grupos políticos.

      El rector afirmó que la universidad puede acreditar mediante documentos y acuses que también invita a autoridades municipales, estatales y federales, así como a diputadas y diputados locales y federales y senadores. 

      Indicó que el objetivo es acercar a la comunidad estudiantil con quienes toman decisiones y que conozcan las necesidades de la institución, independientemente de su filiación política.

      Garza Álvarez señaló que las universidades deben tener un papel político para exponer sus necesidades ante quienes ocupan cargos públicos, aunque rechazó que esto implique privilegiar a un grupo. 

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      Sostuvo que la UPSLP debe funcionar como un espacio plural en el que puedan participar distintos actores y donde exista diálogo con autoridades, representantes populares, cámaras empresariales y organizaciones civiles.

      "Los que politizan son los que dentro pretenden que hay un grupo político hegemónico al que nada más se le invite y eso es totalmente equivocado. Una universidad es un espacio plural y un espacio donde se debe de conversar con todos", señaló.

      Sobre el evento cuestionado en el que también aparece públicamente el diputado federal del PVEM Ricardo Gallardo Juárez, Garza Álvarez mencionó que también tuvo como propósito presentar a la comunidad universitaria ante representantes del sector productivo y organizaciones civiles. 

      Señaló que se buscó mostrar quiénes son los estudiantes y sus familias para generar vínculos que permitan abrirles oportunidades dentro del sector productivo.

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