Escalerillas contará con un suministro constante de agua

La comunidad de Escalerillas contará con suministro de agua garantizado, aseguró Darío Fernando González Castillo, delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien dijo que atender esta problemática es una prioridad de su dependencia.

El delegado se refirió a las inquietudes de las y los habitantes, quienes habían expresado su molestia por la falta de información sobre las obras hidráulicas en la zona y la construcción de un ducto para trasladar agua de la presa El Peaje a la planta de San José. “Es justo que la gente se sienta dolida por un tema como es el agua. Yo no les hago un favor, yo tengo una obligación. A mí me pagan para atenderlos”, señaló González Castillo, tras confirmar que desde hace más de dos semanas ha mantenido contacto con la comunidad y propuso acudir personalmente a la plaza de Escalerillas para informar sobre los avances.

El delegado explicó que, junto con personal de la Comisión Estatal de Agua (CEA), se realizó un diagnóstico de la planta potabilizadora y se firmaron compromisos para que funcione al 100% a partir del próximo miércoles, con servicio matutino y vespertino. “Va a entrar con agua, con los técnicos para que se lleven los cuatro procesos y realmente se potabilice el agua para que llegue de calidad a la población”, detalló.

Entre los acuerdos también se incluyen, la realización de un estudio geofísico en Portezuelo para dotar un pozo, la rehabilitación del pozo de Mesa de Conejos y el equipamiento del pozo en la colonia Insurgentes. El delegado señaló que todo se hará de manera transparente y con participación de la comunidad: “No es cierto que se ande en lo oscurito; por eso propuse ir a la plaza para que ahí se tomen los acuerdos

Sobre el ducto vinculado al plan hídrico, González Castillo, aclaró que el agua de la presa El Peaje, estará disponible primero para Escalerillas. “Aunque haya una temporada de estiaje, quien debe tener garantizado el agua primero es la comunidad de Escalerillas en su planta potabilizadora. Quien va a garantizar el suministro es Conagua. Esto no es solo de papel, es cuando usted abra la llave y salga el agua”, concluyó.