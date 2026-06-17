Escuelas donan más de 1 mdp a la Cruz Roja

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Escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) entregaron un donativo de 1 millón 150 mil 780.27 pesos a la Cruz Roja Mexicana, como resultado de la colecta realizada con la participación de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia de distintos niveles educativos.

Durante el acto realizado en la Escuela Primaria Francisco Murguia para formalizar la entrega, autoridades educativas señalaron que la Cruz Roja, mantiene presencia en diferentes regiones del país y brinda atención en situaciones de emergencia.

En el evento se reconoció la participación de directores de área, supervisores, inspectores, personal docente y administrativo, así como de madres y padres de familia que colaboraron en las actividades organizadas dentro de los planteles escolares.

Las autoridades informaron que en la colecta participaron alumnos desde educación inicial hasta educación superior, con la finalidad de reunir recursos para la institución.

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También estuvieron presentes representantes de diversos centros educativos, entre ellos directivos de jardines de niños, escuelas primarias y planteles de nivel medio superior que formaron parte de la campaña.