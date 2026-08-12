Espera CMIC repunte de obraen el fin de año

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Está en puerta un repunte importante para la industria de la construcción en lo que resta de 2026, tanto por obra pública como por otros proyectos diversos, confirmó el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Leopoldo Stevens Pérez.

Agregó que el segundo semestre del año siempre es mejor, porque justamente es cuando a partir de los diversos trámites comienza el flujo de recursos, lo que ayuda a la edificación de la obra pública, pero también a reponer las condiciones críticas que se vivieron en los periodos anteriores.

Precisó que en el caso particular de 2025, las condiciones de movilidad económica empeoraron, y eso lo revelaron los resultados del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) y lo confirman las revelaciones numéricas de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, ambas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los análisis, la caída en el mercado de los años 2024 y 2025, tiene su origen en el escenario de incertidumbre que ha generado la relación bilateral internacional, asociada a los reacomodos relacionados con el cambio de administración federal.

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Aclaró que hay síntomas claros de recuperación, pero además, en San Luis Potosí crecerá la construcción por los proyectos de obra pública de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la Capital.