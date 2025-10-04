Estrategias de alcalde mejoran percepción de seguridad

Como parte de los resultados en materia de seguridad pública en estos primeros 4 años del gobierno municipal encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, sobresalen la disminución en cuanto a la percepción de la inseguridad desde la opinión de la ciudadanía, así como el mejoramiento de la situación laboral de quienes integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital (SSPC).

De esta manera, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha logrado mantener no sólo una ciudad en orden, sino en paz social y con la libertad de disfrutar de un municipio con espacios más seguros debido a las acciones relacionadas con la seguridad.

En cuanto a la mejora en la percepción de inseguridad, las potosinas y potosinos han reconocido que la inseguridad ha bajado casi 10 puntos porcentuales, de 79.71% a 71.9%, entre 2021 y 2025, cifra menor al promedio histórico.

También es de resaltar el reconocimiento al Desempeño Policial al entregar más de 8 mil 240 estímulos económicos a oficiales por su buen desempeño policial en cuatro años -de los cuales, 2 mil 45 se entregaron en el último periodo-, lo que implicó una inversión de 24 millones de pesos.

Y en cuanto al desarrollo humano de las y los policías, destaca la modernización de la justicia mediante la implementación del Modelo Nacional de Justicia Cívica y la construcción y el funcionamiento del Primer Juzgado Cívico Municipal en el Estado.

De esta manera, tanto la estrategia de seguridad, así como los operativos impulsados por el alcalde Enrique Galindo, han permitido una percepción de inseguridad a la baja, delitos en picada, pero además una SSPC fortalecida y dignificada, todo ello de acuerdo con evaluaciones externas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI.