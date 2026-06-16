Fotos | Celebran el Día del "Pole Urbano" en plaza de Soledad

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Integrantes de un estudio especializado en pole dance realizaron una exhibición de esta disciplina deportiva en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez como parte de la celebración de "Pole Urbano", una actividad que se realiza cada segundo domingo de junio y reúne a estudios de distintas partes del país que salen a espacios públicos para realizar acrobacias al aire libre.

Georgina Cande, instructora de Pole Studio Yin Yang, ubicado en Quintas de la Hacienda, señaló que la intención de realizar esta actividad es mostrar las distintas disciplinas que conforman la danza del pole, pero principalmente erradicar los estigmas que aún persisten en torno a su práctica.

Destacó que desde hace siete años participan de manera consecutiva en esta celebración, y en esta ocasión eligieron Soledad de Graciano Sánchez, debido a que el estudio se encuentra establecido en este municipio.

Durante la jornada, las y los participantes realizaron figuras acrobáticas en árboles, postes de alumbrado público, bancas e incluso en las letras monumentales de este municipio.

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Debido a la complejidad de la disciplina, se optó por salir a esta plaza pública desde temprana hora, a fin de ganarle tiempo al sol y con ello evitar tener problemas al calentarse las estructuras. Durante el desarrollo de la actividad, personas que pasaban por el sitio se mostraron sorprendidas.

La instructora destacó que el objetivo es visibilizar esta disciplina y demostrar que se trata de un deporte que requiere preparación física, fuerza y técnica, y no un "table dance" como se suele creer.

"Queremos que la gente conozca un poco más sobre este deporte y entienda que no está limitado a ciertos espacios o ambientes. Es una actividad deportiva muy competitiva que además tiene una importante parte artística", comentó.

Explicó que dentro del estudio se imparten diversas modalidades, entre ellas pole artístico, pole acrobático, pole sport y pole exótico, cada una con características y niveles de exigencia distintos.

Asimismo, destacó que el pole dance es una disciplina incluyente, ya que puede practicarse desde edades tempranas y no existe un límite de edad para comenzar. Añadió que además de los beneficios físicos, contribuye al fortalecimiento de la autoestima y la confianza personal.

Aunque la mayoría de quienes practican esta disciplina son mujeres, también existen hombres que participan y destacan en competencias y entrenamientos, por lo que reiteró la invitación a la población a acercarse y conocer más sobre este deporte.

Las participantes se mostraron contentas de realizar esta dinámica y, aunque señalaron que resultaron con algunos rasguños en piernas y manos, afirman que la habilidad que han podido desarrollar a través de esta disciplina no se refleja únicamente en lo físico, sino también en lo emocional, pues acudir a las clases, aparte de ser un "hobby" o deporte, se ha convertido en un espacio de fraternidad.