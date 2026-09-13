Exhibirán a deudores de pensión alimenticia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia indicó que se buscará la realización de una sesión conjunta con las comisiones de Movilidad, Comunicaciones y Transportes y Régimen Interno y Asuntos Electorales, para dictaminar siete iniciativas que tienen que ver con la operatividad del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

Explicó que estas iniciativas tienen que ver con hacer público dicho Padrón, a fin de que pueda ser consultado abiertamente, salvaguardando la información sensible de niñas, niños y adolescentes.

"El dictamen ya está elaborado, sin embargo compartimos turno con estas dos comisiones, por un tema de adecuaciones en materia de personas que, de encontrarse inscritas en este padrón, no podrían ser candidatas y candidatos; y también en el sentido de que quien se encuentra inscrito en el Padrón de Personas Deudoras Alimentarias no podrán solicitar la expedición de su licencia de conducir".

Indicó que se buscará a la brevedad contar con la opinión de ambas comisiones para darle salida a estas iniciativas, en un tema que ha sido solicitado por muchas personas de la sociedad civil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este es un tema gravoso en la sociedad, nos hemos enfrentado a una demanda constante de personas en San Luis Potosí, porque nada más existen hombres deudores alimentarios, sino también mujeres y con esto estaríamos dando certeza a algo que es importante en la sociedad, que es el interés superior de los menores en San Luis Potosí, que espero que este padrón pueda ser público, salvaguardando los datos de los propios menores que sean los que se adeudan y salvaguardando los datos personales de la personas".