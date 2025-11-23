logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Extienden campaña de vacunación en Soledad y la capital potosina

Por Flor Martínez

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Extienden campaña de vacunación en Soledad y la capital potosina

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, los Servicios de Salud del Estado llevarán a cabo una jornada de vacunación contra la influenza, neumococo y COVID-19 en la plaza de Soledad y la Plaza de Armas en la capital potosina. 

La campaña invernal de vacunación tiene como prioridad aplicar estas vacunas a los grupos considerados de riesgo durante esta época: menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades o alguna enfermedad crónica degenerativa. 

Por parte del Ayuntamiento de Soledad, culminó la primera etapa de la campaña de vacunación el pasado jueves 20 de noviembre en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, con un total de mil 87 dosis aplicadas, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Médico Municipal. 

El departamento informó que la mayor respuesta se registró en la cabecera municipal, particularmente en los puntos instalados en la Unidad Administrativa Municipal y la Presidencia. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobierno municipal dio a conocer que el próximo 6 y 7 de diciembre en el jardín Hidalgo, se establecerá un módulo de vacunación, en espera de que se tenga buena respuesta de la población, en una segunda etapa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte
Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte

Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte

SLP

Flor Martínez

Protestan feministas en carrera feminista
Protestan feministas en carrera feminista

Protestan feministas en carrera feminista

SLP

Ana Paula Vázquez

Les preocupan las condiciones sanitarias de mujeres detenidas en penal de Xolol y en La Pila

Grupos indígenas desmienten al INPI y Bienestar
Grupos indígenas desmienten al INPI y Bienestar

Grupos indígenas desmienten al INPI y Bienestar

SLP

Rolando Morales

Tergiversan el sentido de las resoluciones judiciales, aseguran

El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro
El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro

El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro

SLP

Jaime Hernández

Faltan secretario técnico y dos comisionados, revela estudio