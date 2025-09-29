logo pulso
Fallece panista en elección capitalina

Enrique Alejandro Castillo presentó síntomas de infarto al finalizar el proceso

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece panista en elección capitalina

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí lamentó el fallecimiento de su compañero Enrique Alejandro Castillo, militante panista y Secretario de Atención al Migrante de este Comité.

A través de un boletín de prensa se informó que al término de la Asamblea Municipal en la capital del estado, Enrique se desvaneció repentinamente, presentando signos de un posible infarto. “De inmediato se llamó al número de emergencias y se le practicaron maniobras de reanimación, logrando estabilizarlo en el lugar”, agrega el comunicado de prensa.

Posteriormente fue trasladado al hospital más cercano, aunque no se detalló a cuál, para recibir atención médica especializada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico, “lamentablemente se confirmó su fallecimiento”.

La dirigencia estatal del PAN expresó su más sentido pésame la familia, amigos y seres queridos del finado. “Nos mantenemos cercanos y solidarios, brindándoles todo el apoyo en estos momentos de profundo dolor”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dirigencia partidista hizo un llamado a respetar el duelo de la familia de Enrique, “cuya ausencia representa una pérdida irreparable para nuestro Partido. Su dedicación, compromiso y entrega dejan una huella imborrable en el Comité Estatal”, concluye.

 el comunicado.

