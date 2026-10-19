Critican la falta de presupuesto en IMSS

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La falta de recursos para garantizar el suministro de medicamentos y materiales médicos en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responde a problemas de asignación presupuestal desde el nivel central, señaló Roberto Quiroz Regalado, coordinador nacional de la organización Jubilados en Movimiento del IMSS.

Problemas en la asignación presupuestal afectan al IMSS

El representante sostuvo que el personal médico y de enfermería no es responsable de las deficiencias en la atención, pues no puede realizar curaciones ni aplicar medicamentos cuando los insumos necesarios no están disponibles en los almacenes institucionales de la entidad.

Explicó que, aunque las licitaciones para adquirir estos materiales se realizan a nivel nacional, es necesario que los recursos se distribuyan oportunamente a las delegaciones para que puedan gestionar con los proveedores el abastecimiento de las unidades médicas.

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Jubilados respaldan demandas del personal en San Luis Potosí

Ante esta situación, integrantes de la organización de jubilados acudieron a San Luis Potosí para respaldar las demandas de sus compañeros en activo y exigir que se destinen los recursos necesarios para garantizar la atención de los derechohabientes.

Quiroz Regalado indicó que anteriormente concentraron a distintas organizaciones de jubilados en movilizaciones en la Ciudad de México y que ahora decidieron acompañar las exigencias del personal en la entidad potosina, de donde es originario.

El coordinador nacional destacó la importancia de que los jubilados mantengan su participación en las demandas relacionadas con el funcionamiento del Seguro Social, al considerar que las deficiencias en el suministro de insumos repercuten tanto en las condiciones de trabajo del personal como en la atención que reciben los pacientes.