Falta vivienda para empleados de la industria

Hay suficiente tierra para la industria en San Luis Potosí, pero ya se dieron cuenta en Villa de Reyes que hay falta de vivienda para que se establezca una empresa de donde venga, porque ellos piden que cuenten con lugares para vivir si es que los van a contratar, advirtió Francisco Torres Ocejo, presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

Añadió que el Gobierno Federal está apoyando con otros aspectos tales como la energía eléctrica para San Luis Potosí, y ya se vio ahora que Claudia Sheinbaum vino a inaugurar la planta de ciclo combinado de Villa de Reyes, pero algo que se pierde de vista, aunque es normal porque los datos no arrojan nada en ese sentido, es el hecho de que no hay viviendas suficientes y disponibles, para que los trabajadores de las futuras inversiones cuenten con ellas. Dijo que no se duda que las autoridades han apoyado los proyectos, pero sí se debe hacer un llamado a entender la importancia que tiene la vivienda que se desarrolla en San Luis Potosí.

Aseguró que el Estado tiene energía y va a tener más, e incluso se tiene un Gobierno del Estado que está empujando mucho por ese lado, y a manera de apoyar el plan de la presidenta de la República, está haciendo su propia tarea con la reserva territorial Pública para la edificación de fraccionamientos cerca de los desarrollos industriales. Sin embargo, consideró que se tiene que seguir trabajando para ampliar la expectativa, porque precisamente un foco rojo que hay es la falta de vivienda, y la solución no es nada más hacer vialidades para que la gente se lleve menos tiempo en el traslado, sino construir casas más cerca.