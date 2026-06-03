FGE omite renovar ficha de búsqueda de Zoé Zuleica en EU

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Durante cinco años, la Fiscalía General del Estado (FGE) no renovó una ficha de búsqueda internacional de Zoé Zuleica Torres Gómez, desaparecida desde 2015 en Soledad, pese a que la familia creía que la alerta seguía activa en Estados Unidos, denunciaron este miércoles la madre de la menor y su representación legal.

A casi 11 años de la desaparición de Zoé Zuleica, ocurrida el 27 de diciembre de 2015 cuando tenía tres años de edad, Carolina Gómez Rocha aseguró que recientemente descubrió que la alerta amarilla internacional había perdido vigencia y que no existía una búsqueda activa en territorio estadounidense.

La madre sostuvo que durante todo ese tiempo mantuvo la esperanza de que la difusión del caso continuara fuera del país, especialmente ante líneas de investigación que apuntaban a la posibilidad de localizar a la menor en Estados Unidos.

Ante esta situación, Ricardo Sánchez García, representante legal de la familia e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Samuel Ruiz, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la FGE y contra Jesús Antonio Hernández Cruz, agente del Ministerio Público encargado de la averiguación previa.

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El abogado afirmó que la falta de renovación de la ficha constituye una omisión grave, ya que impidió mantener activa una herramienta de búsqueda en un país donde existían indicios que debían seguirse explorando. Además, acusó que durante años diversas acciones de investigación y difusión tuvieron que impulsarse a petición de la propia familia.

La familia también solicitó a la fiscal general, Manuela García Cázares, retirar el caso al funcionario que ha estado al frente de la investigación durante aproximadamente una década y asignarlo a una nueva persona.

Argumentó que la permanencia del mismo responsable resulta insostenible tras las presuntas omisiones denunciadas. Asimismo, exigió reactivar la difusión masiva de la ficha de búsqueda mediante espectaculares, redes sociales y materiales actualizados con la progresión de edad de Zoé Zuleica, quien este año cumpliría 16 años.

"Me gustaría que esa persona realmente me ayudara a buscar a Zoé y que no dejara pasar ninguno y que me apoyara en todo. Hay que volver a hacer más carteles con la nueva imagen de Zoé porque ahorita ya va a cumplir 16 años, poner espectaculares que la difusión sea todavía más y más, porque ahorita pues ya mi hija ya es una señorita y ella ya debe de saber que nosotros la estamos buscando", expresó la madre.

Mientras tanto, la queja presentada ante la CEDH busca determinar si la autoridad encargada del caso incumplió con acciones fundamentales para su localización y si la búsqueda de la menor dejó de realizarse en espacios donde aún podía existir la posibilidad de encontrarla.