El T-MEC, en riesgo por la 4T: D´Argence

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La protección a los cárteles del narcotráfico, el ataque de reformas legales al estado de derecho y la proliferación de políticos vinculados a la delincuencia, fueron factores determinantes para la extinción del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pero lo que viene es peor, porque la terminación provocará la salida de la industria que técnicamente ha dominado el mercado laboral de los últimos 32 años, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D´Argence Villegas.

Héctor D´Argence explica causas de la extinción del T-MEC

En entrevista, el empresario consideró que en la decisión del gobierno de Estados Unidos de someter a una revisión anual el tratado influyó la resistencia de los gobiernos de la 4T a combatir la delincuencia y el narcotráfico, pero también el hecho de que hay políticos vinculados, que Estados Unidos tiene abiertos procesos legales y el gobierno mexicano se empeña en protegerlos.

"Dependemos en 80 por ciento de las exportaciones hacia Estados Unidos, pero también es cierto que 2 millones de empleos dependen de las empresas automotrices, estoy hablando nada más de la industria automotriz... Estados Unidos depende en un 4 por ciento de México", indicó al señalar la gravedad del impacto.

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Consecuencias económicas y laborales por la extinción del T-MEC

Advirtió que la situación no es más que el fracaso de un sistema de gobierno que se ha venido padeciendo en estos últimos 8 años, perdió el tiempo y provocó que a las empresas que ya han generado los empleos de las últimas tres décadas, no les convenga permanecer en México y provoquen una catástrofe económica y de desempleo.

Recordó que "el tratado de libre comercio aportaba cierta tranquilidad a la economía mexicana, que se encontraba muy deteriorada justo antes de la firma y la entrada en vigor".