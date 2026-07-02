El IFSE podrá revisar uso de recurso federal

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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó que podrá ampliar la revisión de recursos federales ejercidos en San Luis Potosí, tras la firma de un convenio de coordinación y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En una primera etapa, el acuerdo alcanzaría a las revisiones municipales.

Convenio entre IFSE y ASF para fortalecer la fiscalización

De acuerdo con el comunicado del organismo, el acuerdo fue firmado por Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, y Aureliano Hernández Palacios Cardel, su colega del organismo federal, con el objetivo de fortalecer la fiscalización del gasto federalizado.

El instituto estatal señaló que el convenio permitirá realizar auditorías coordinadas, revisiones conjuntas y procesos de fiscalización en tiempo real sobre recursos de origen federal en dependencias locales.

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Beneficios y objetivos del convenio para San Luis Potosí

Lecourtois López afirmó que la colaboración con la ASF ayudará a ampliar la cobertura de auditorías, detectar de forma más oportuna posibles irregularidades, implementar alertas tempranas y homologar procedimientos de revisión.

El IFSE también indicó que el convenio le permitirá auditar aportaciones federales, además de facilitar el intercambio de buenas prácticas, capacitación y estandarización de procesos entre ambas instituciones.

Según el comunicado, el acuerdo interinstitucional se da luego de que la ASF reactivara el Sistema Nacional de Fiscalización, tras el nombramiento de su nuevo titular.

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Rodrigo Lecourtois sostuvo que la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la recuperación de dinero público, además de mejorar la revisión del uso de recursos por parte de dependencias públicas de la entidad.