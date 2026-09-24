Video | Galindo pone rumbo a 2027 entre obras frenadas y pendientes

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Enrique Galindo Ceballos llega a su segundo informe del actual trienio con la gubernatura en el horizonte y un reclamo al Gobierno del Estado: asegura que la Contraloría retrasó proyectos municipales por mil 125 millones de pesos. En entrevista exclusiva con Pulso Online, el alcalde respondió también por el agua, la seguridad y lo que todavía le falta a su administración.

Cuando se le preguntó por qué visita otros municipios, Galindo dio primero una respuesta ligera —"a saludar a mis amigos, a pasear"— y después fue al punto: "Sabes que tengo intenciones claras hacia el 27". Sostuvo que la reelección, con la que suma cinco años consecutivos como alcalde, le abrió la posibilidad de competir por la gubernatura. "Con la reelección gané un boleto para jugar la final", dijo.

Su ruta, afirmó, es una coalición. Ante la pregunta directa sobre un acercamiento con Morena, negó haberse sentado a negociar formalmente con ese partido, aunque dijo haber recibido señales. Con el PAN sí ha hablado y también lo hizo, en su momento, con el PRI.

¿Y si no hay coalición? Galindo evitó cerrar la puerta a otros escenarios. Recordó que, el día de su registro para buscar la reelección, el PAN ya le había dado el sí mientras el PRI aún no definía su respaldo. "En una de esas, si vas por el PAN, solo con el PAN. Pues yo le doy, sí", respondió.

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Tampoco minimizó la dificultad de enfrentar a la maquinaria política del grupo en el poder. "Todos los gobernadores tienen maquinarias. Todos, todos. Y no todos han ganado", sostuvo. A su juicio, una parte decisiva del voto depende de "los ciudadanos libres".

El gobernador y su gobierno, dos calificaciones

La conversación sobre 2027 llevó a una pregunta inmediata: ¿qué podrá hacer el Ayuntamiento en su último año, con obras pendientes y una elección de por medio? Galindo acusó un "retraso intencional" en la tramitación de proyectos municipales que, según dijo, se liberaron hasta mediados de agosto y frenaron el ejercicio de mil 125 millones de pesos.

El alcalde afirmó que la obra pública se convirtió en el tercer tema politizado de su gobierno, después del agua y la seguridad. Espera ejecutar entre octubre y marzo buena parte de lo retrasado. Dijo que actualmente hay 75 obras en proceso, entre calles, avenidas, pozos y espacios deportivos.

Al preguntarle cómo está hoy su relación con Ricardo Gallardo Cardona, distinguió entre el gobernador y su administración. "Con el gobernador siempre bien", respondió. "Pero a veces con el gobierno no jalan bien las cosas". Como ejemplo, señaló el trámite de los proyectos: relató que habló con Gallardo y que este ordenó a la Contraloría: "Destrábenlo". Según Galindo, el asunto avanzó días después.

La diferencia quedó todavía más clara al pedirle que calificara a ambos. Dio ocho al gobernador y seis a su gobierno. Reconoció la infraestructura construida por el Estado, pero cuestionó la atención a salud y educación. "En salud, yo que estoy saliendo a los municipios, es la principal exigencia", afirmó.

También habló de otro desencuentro: sostuvo que el Ayuntamiento no participó este año en la Fenapo porque nunca recibió una invitación formal para organizar el Día de la Garnacha. ¿Ni siquiera por mensaje? "Ni un WhatsApp", respondió.

El agua y los pendientes que reconoce

La entrevista pasó del futuro político al balance de gobierno. Al preguntarle cuáles fueron sus mayores desafíos, Galindo colocó primero a la seguridad y después al agua; dijo que, con el paso de los años, el agua se convirtió en la prioridad número uno.

Recordó la crisis de 2023 y enumeró las obras emprendidas desde entonces: seis pozos nuevos, más de 60 mil metros lineales de tomas y drenajes, la rehabilitación de ocho pozos del norte y la perforación prevista de otros dos en esa zona. Sostuvo que hoy no existe una crisis como la de aquel año, aunque admitió problemas de suministro. "Crisis la del 23. Ahorita no hay una crisis de agua. Hay otros problemas de agua, pero no hay una crisis", dijo.

¿Qué pasa entonces con Interapas?

Galindo aseguró que el organismo registró números negros en el último trimestre y defendió su continuidad. Ante la posibilidad de que Soledad o Villa de Pozos se separen, argumentó que la operación sería complicada porque los pozos y terrenos pertenecen al organismo, que además paga la electricidad y al personal. "Es mejor rescatar lo que ya tenemos", sostuvo.

Hubo una pregunta que fue más allá de los logros que expondrá en su informe: ¿qué le ha fallado? Al llevarla al terreno de la seguridad, Galindo respondió que aún falta reducir la percepción de inseguridad. Aseguró que pasó de alrededor de 92 o 93% en 2022 a 57%, una cifra que tampoco considera satisfactoria. "No quiere decir que hayamos ganado la batalla", reconoció.

El alcalde atribuyó parte de las críticas a una "guerra sucia" que, según él, presenta hechos ocurridos fuera de San Luis como si hubieran pasado en la capital. Afirmó que esa campaña está organizada. ¿Sabe quién la dirige? "No sé quién", contestó. Dijo distinguirla de las críticas ciudadanas, a las que aseguró estar dispuesto a responder.

Galindo presentará su informe el martes 29 de septiembre, en la Plaza de los Fundadores. Hablará de dependencias y servicios creados durante su administración, además de las más de 408 obras que reporta en cinco años. En la entrevista quedó planteada otra cuenta, todavía abierta: cómo cerrará su gobierno mientras busca un lugar en la contienda de 2027.