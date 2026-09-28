logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Fotogalería

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide EGC a la CEA presentar plan hídrico

El alcalde reprochó que la comisión cuestione el Plan Norte de Interapas sin presentar una propuesta integral

Por Rolando Morales

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Pide EGC a la CEA presentar plan hídrico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reprochó a la Comisión Estatal del Agua (CEA) que durante los últimos cinco años no haya presentado un plan en materia hídrica para atender las necesidades de la zona metropolitana, esto luego de que su titular, Pascual Martínez Sánchez, cuestionara el Plan Norte de Interapas y planteara retomar el proyecto del Acueducto Norte.

      Galindo Ceballos señaló que, si bien la autoridad estatal ha planteado que el Acueducto Norte representa una solución de fondo para el abasto en la zona norte, hasta ahora no se ha presentado una propuesta integral desde la CEA. "A mí me encantaría que un día asistiera a la Junta de Gobierno del Interapas y ahí propusiera un plan", señaló el edil.

      El presidente de la Junta de Gobierno de Interapas aseguró que la CEA ha sido convocada a las reuniones del organismo, pero afirmó que su titular no ha acudido a estos encuentros, pese a que forma parte de la Junta de Gobierno y tiene participación en las decisiones relacionadas con el servicio de agua potable.

      Sobre el planteamiento estatal de reactivar y actualizar el proyecto ejecutivo del Acueducto Norte, Galindo dijo estar dispuesto a atender cualquier propuesta que permita mejorar el abasto de agua para la zona metropolitana. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino
      Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino

      Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Este lunes, hay probabilidad de lluvias puntuales por la tarde, principalmente en las zonas Huasteca y Altiplano

      La infancia en pausa de Zahid
      La infancia en pausa de Zahid

      La infancia en pausa de Zahid

      SLP

      Redacción

      Un niño de 13 años quedó con cuadriplejia irreversible tras un ataque armado en el taller de su abuelo

      No reporta FGE cinco asesinatos
      No reporta FGE cinco asesinatos

      No reporta FGE cinco asesinatos

      SLP

      Rubén Pacheco

      Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo
      Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo

      Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo

      SLP

      Redacción

      La entrega incluye patrullas, camiones tácticos, ambulancias, motos y dos torres móviles