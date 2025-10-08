logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno le pagará a la UASLP

Antes de que termine octubre se habrá cubierto el adeudo existente: Torres Sánchez

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno le pagará a la UASLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí aseguró que antes de que finalice octubre cubrirá los recursos pendientes con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de varios meses de diferencias en los montos y tiempos de entrega del financiamiento acordado con la Federación.

El secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, explicó que tras una reunión entre autoridades estatales, la Secretaría de Finanzas y el rector Alejandro Zermeño Guerra, se alcanzó un acuerdo para regularizar el flujo de recursos que forman parte de un convenio tripartita estimado en 500 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, la conciliación entre las áreas financieras permitió resolver los desfases y garantizar la continuidad de las actividades académicas sin afectaciones. “No existe ninguna situación de riesgo en la continuidad de las actividades ordinarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está garantizado el asunto financiero”, declaró.

Torres Sánchez reconoció que las demoras se originaron por ajustes administrativos, aunque descartó un incumplimiento en los compromisos del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que durante el año se han entregado recursos de manera constante y que en las próximas semanas se completarán los pagos para cerrar el ejercicio presupuestal sin adeudos con la institución.

“En San Luis Potosí la educación es prioridad, se privilegia el diálogo, la coordinación y el interés superior de la comunidad universitaria”, agregó.

El secretario insistió en que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es mantener comunicación directa con la universidad y asegurar su estabilidad económica. Reiteró además que las transferencias se harán en efectivo y conforme a los términos originales del convenio. “Se va a cumplir a cabalidad con el convenio de transferencia de recursos con la UASLP”, concluyó el funcionario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifica Municipio predios peligrosos
Identifica Municipio predios peligrosos

Identifica Municipio predios peligrosos

SLP

Rolando Morales

Interapas no puede dar agua a Los Silos por red
Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

Interapas no puede dar agua a Los Silos por red

SLP

Leonel Mora

El pozo de la zona se agotó y no hay manera de reponer el suministro

Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Leonel Mora

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.
Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

Camión de desazolves provoca tráfico en la Z.C.

SLP

Martín Rodríguez