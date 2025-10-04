Grave rezago en la FGE

Durante 2024, en San Luis Potosí, el 93.3 por ciento de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado quedaron sin resolución, reveló el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Esto implica que de las 58 mil 740 carpetas abiertas el año pasado en la entidad, 48 mil 025 no tuvieron resolución.

Otro 12.3 por ciento de las carpetas están en un estado no identificado y sólo tres mil 978 casos, el 6.7 por ciento del total, quedaron cerradas.

A nivel nacional, el rezago en la resolución de las carpetas de investigación es de dos millones 397 mil casos.

Jalisco, con 504 mil carpetas, el Estado de México, con 229 querellas Nuevo León, con 211 mil expedientes sin cerrar, encabezan la lista. En este sentido, San Luis Potosí, por la magnitud del rezago, se ubica en el décimo tercer sitio.

El estudio revela, por otra parte, la opacidad de la Fiscalía General del Estado, que se negó a proporcionar información sobre su personal en diversas áreas de la dependencia.

Junto con la de Guanajuato, la de San Luis Potosí fue la única fiscalía que se abstuvo de difundir la información pública.

No se trata de una conducta nueva, sino que en otras ediciones del censo, la Fiscalìa General del Estado ha actuado de la misma manera, alegando que se trata de información reservada. Sin embargo, es de las pocas que se desvían de la aceptación generalizada de las otras fiscalías a difundir la cifra.