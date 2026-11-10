Bloquean avenida Constitución por drenaje colapsado en escuela

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Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Satélite, bloquearon la avenida Constitución para exigir la intervención de las autoridades ante el colapso del drenaje del plantel, problemática que, aseguraron, persiste desde hace dos años sin que se concrete una solución.

Los inconformes señalaron que, durante la temporada de lluvias, las aguas negras salen a la calle y generan malos olores que también afectan las instalaciones escolares.

Indicaron que han presentado reportes ante distintas instancias, entre ellas, el Interapas y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pero el problema continúa sin resolverse debido a que las dependencias se han deslindado de su atención.

Durante la manifestación, personal de Interapas acudió a la zona con la intención de ingresar un camión Vactor para realizar trabajos de desazolve; sin embargo, señaló la necesidad de que el plantel regularice primero su situación ante la SEGE para poder avanzar en la atención del problema.

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Los padres explicaron que anteriormente se les había solicitado formalizar un contrato para conectar la escuela a la red pública de drenaje y cubrir cinco años de pagos atrasados por el servicio y mantenimiento.

Advirtieron que las condiciones sanitarias ya han repercutido en la salud de los estudiantes, pues aseguraron que existen reportes de menores que han presentado náuseas y enfermedades relacionadas con los malos olores que salen de los sanitarios. Algunos incluso han requerido atención médica y medicamentos.

Mientras tanto, las cuotas voluntarias que recibe la escuela se destinan a pagar desazolves periódicos, trabajos que deben realizar por cuenta propia y que representan un gasto constante.

Los padres también denunciaron la acumulación de basura, escombros, muebles y animales muertos en las inmediaciones del plantel, situación que, además de generar focos de infección, obliga a estudiantes y familias a bajar de las banquetas y caminar sobre la avenida debido a que los desechos invaden parte de la vialidad. Señalaron que, pese a que los servicios de limpieza acuden ocasionalmente, el problema vuelve a presentarse.

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Ante la falta de una solución definitiva, advirtieron que continuarán con las manifestaciones y contemplan tomar las instalaciones de la escuela e impedir el acceso hasta que alguna autoridad intervenga.

El plantel cuenta con aproximadamente 330 alumnos en el turno matutino. También hicieron un llamado al gobernador Ricardo Gallardo para que conozca directamente las condiciones de los sanitarios y las instalaciones.