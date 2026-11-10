logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bloquean avenida Constitución por drenaje colapsado en escuela

Personal de Interapas explicó que es necesario contar con un contrato formal para atender las afectaciones

Por Rolando Morales

Noviembre 10, 2026 10:55 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Satélite, bloquearon la avenida Constitución para exigir la intervención de las autoridades ante el colapso del drenaje del plantel, problemática que, aseguraron, persiste desde hace dos años sin que se concrete una solución.

      Los inconformes señalaron que, durante la temporada de lluvias, las aguas negras salen a la calle y generan malos olores que también afectan las instalaciones escolares.

      Indicaron que han presentado reportes ante distintas instancias, entre ellas, el Interapas y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pero el problema continúa sin resolverse debido a que las dependencias se han deslindado de su atención.

      Durante la manifestación, personal de Interapas acudió a la zona con la intención de ingresar un camión Vactor para realizar trabajos de desazolve; sin embargo, señaló la necesidad de que el plantel regularice primero su situación ante la SEGE para poder avanzar en la atención del problema.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los padres explicaron que anteriormente se les había solicitado formalizar un contrato para conectar la escuela a la red pública de drenaje y cubrir cinco años de pagos atrasados por el servicio y mantenimiento.

      Advirtieron que las condiciones sanitarias ya han repercutido en la salud de los estudiantes, pues aseguraron que existen reportes de menores que han presentado náuseas y enfermedades relacionadas con los malos olores que salen de los sanitarios. Algunos incluso han requerido atención médica y medicamentos.

      Mientras tanto, las cuotas voluntarias que recibe la escuela se destinan a pagar desazolves periódicos, trabajos que deben realizar por cuenta propia y que representan un gasto constante.

      Los padres también denunciaron la acumulación de basura, escombros, muebles y animales muertos en las inmediaciones del plantel, situación que, además de generar focos de infección, obliga a estudiantes y familias a bajar de las banquetas y caminar sobre la avenida debido a que los desechos invaden parte de la vialidad. Señalaron que, pese a que los servicios de limpieza acuden ocasionalmente, el problema vuelve a presentarse.

      LEA TAMBIÉN

      Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje

      El Ayuntamiento comenzó la sustitución de tuberías tras reportes sin respuesta de Interapas en colonia Azaleas.

      Ante la falta de una solución definitiva, advirtieron que continuarán con las manifestaciones y contemplan tomar las instalaciones de la escuela e impedir el acceso hasta que alguna autoridad intervenga.

      El plantel cuenta con aproximadamente 330 alumnos en el turno matutino. También hicieron un llamado al gobernador Ricardo Gallardo para que conozca directamente las condiciones de los sanitarios y las instalaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bloquean avenida Constitución por drenaje colapsado en escuela
      Bloquean avenida Constitución por drenaje colapsado en escuela

      Bloquean avenida Constitución por drenaje colapsado en escuela

      SLP

      Rolando Morales

      Personal de Interapas explicó que es necesario contar con un contrato formal para atender las afectaciones

      Habrán dos cambios más en el gabinete de Navarro
      Habrán dos cambios más en el gabinete de Navarro

      Habrán dos cambios más en el gabinete de Navarro

      SLP

      Flor Martínez

      Mis obras son transparentes, revira Galindo
      Mis obras son transparentes, revira Galindo

      Mis obras son transparentes, revira Galindo

      SLP

      Redacción

      El alcalde capitalino señaló que no ha podido localizar las licitaciones de las obras estatales

      Otra vez, Tanquián no tiene propuesta de tarifas de agua
      Otra vez, Tanquián no tiene propuesta de tarifas de agua

      Otra vez, Tanquián no tiene propuesta de tarifas de agua

      SLP

      Samuel Moreno