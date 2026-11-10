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Galindo, "un pésimo imitador", dice Gallardo (video)

El gobernador dijo que ya no se confrontará con el alcalde y evitó dar detalles sobre costos de obras estatales

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2026 11:09 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, desestimó los señalamientos del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, sobre los costos y procedimientos de contratación de dos proyectos de infraestructura vial, y aseguró que no pretende continuar con confrontaciones con el presidente municipal.

      A pregunta expresa sobre Galindo Ceballos, quien difundió un video en redes sociales para aclarar que la obra del puente Jacobo Payán tiene un costo de 244 millones de pesos, IVA incluido, y no de 280 millones como lo señaló el propio mandatario estatal, éste mismo evitó responder directamente a los argumentos y sostuvo que será la ciudadanía quien juzgue el desempeño de cada gobierno.

      "Un pésimo imitador y ojalá que ya dejen ese tipo de confrontaciones y se pongan a trabajar, porque son puros pretextos y no hay trabajo en las colonias", expresó Gallardo Cardona.

      También aseguró que su administración continuará enfocada en realizar obras y acciones, sin entrar en nuevos intercambios de declaraciones con el alcalde capitalino. "Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar y no nos vamos a confrontar ya con el alcalde", afirmó.

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      Cuestionado sobre los señalamientos de Galindo respecto a la falta de información pública sobre la licitación de la obra estatal en la salida a Guadalajara, el mandatario respondió que la discusión debería centrarse en el costo de los proyectos municipales y no en los ejecutados por el Gobierno del Estado.

      "Mira, deberían de mejor estar diciendo cuánto va a costar las de ellos, porque el problema es en la de ellos, no es en la de nosotros", concluyó.

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      El alcalde capitalino señaló que no ha podido localizar las licitaciones de las obras estatales