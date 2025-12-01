logo pulso
Harían obras Ayuntamiento y gobierno estatal en el 2026

Por Rolando Morales

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Harían obras Ayuntamiento y gobierno estatal en el 2026

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, abrió la posibilidad de que en 2026 se retome la ejecución de obras magnas en San Luis Potosí, ahora bajo un esquema de colaboración directa con el Gobierno del Estado.

El edil confirmó que mantiene diálogo constante con el gobernador, con quien ya ha discutido, aunque de manera informal, la posibilidad de trabajar coordinadamente en al menos un par de proyectos relevantes para la capital. 

Entre ellos mencionó intervenciones en El Saucito y Villa Magna, obras calificadas como de gran magnitud y que, de realizarse de manera conjunta, permitirían optimizar los recursos públicos.

Galindo Ceballos subrayó que el proyecto para El Saucito continúa firme. “No quito el dedo del renglón; va bien. La mayoría de la gente está de acuerdo en que se realice”, aseguró.

Sobre el avance legislativo necesario para definir el presupuesto del próximo año, el alcalde señaló que los municipios se encuentran a la espera de la aprobación de las leyes de ingresos, lo que permitirá comenzar la planeación formal del ejercicio 2026. Añadió que ya sostuvo un primer acercamiento con la presidenta del Congreso del Estado.

Confió en que, gracias al clima de armonía y cordialidad con el Poder Legislativo, los acuerdos podrán concretarse y así sacar adelante los proyectos prioritarios para el próximo año.

