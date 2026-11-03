Hay buenas expectativas por Buen Fin

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San Luis Potosí tendrá buenas expectativas económicas durante la edición 16 del Buen Fin, por lo que es importante que los consumidores consulten previamente los canales oficiales para verificar la veracidad de las promociones y descuentos anunciados por los establecimientos, señaló Emilio Rosas Montiel, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social en el Congreso del Estado.

El legislador consideró que la información es la primera herramienta de prevención para los consumidores, incluso antes de presentar una denuncia, pues permite identificar posibles engaños y evitar compras bajo promociones que no corresponden con los beneficios ofrecidos.

En ese sentido, recomendó consultar el portal oficial habilitado para el programa Buen Fin, donde se concentra información de los establecimientos participantes, incluidas tiendas departamentales y comercios en línea, con el propósito de que los consumidores puedan corroborar las ofertas disponibles.

Sumado a ello, Rosas Montiel puntualizó que en el caso de detectar irregularidades o incumplimiento en las promociones, los ciudadanos pueden recurrir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar las denuncias correspondientes.

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