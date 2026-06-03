Páginas digitales tendrían más obligaciones legales
Deberían contar con datos de contacto visibles
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los foros anunciados para revisar la reforma sobre inteligencia artificial, podrían desembocar en nuevas obligaciones para páginas digitales, incluyendo sanciones para quienes operen sin mecanismos de identificación pública.
Foros para revisar la legislación y sus implicaciones
La revisión de la legislación también podría abrir la discusión sobre la identidad de portales informativos y el derecho de réplica, temas que, de acuerdo con el diputado local Héctor Serrano Cortés, han sido planteados por comunicadores y propietarios de medios durante el debate generado por la reforma aprobada el año pasado.
Entre las medidas que podrían analizarse se encuentra la obligación de que los sitios digitales cuenten con datos de contacto visibles para que cualquier persona tenga la posibilidad de solicitar aclaraciones o ejercer su derecho de réplica ante información que considere falsa o inexacta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Debate sobre libertad de expresión y regulación en redes sociales
La propuesta surge bajo el argumento de que actualmente existen páginas cuyo origen o responsables no pueden identificarse con facilidad.
Abierta, la discusión sobre ley que regula IA: Serrano
El diputado señaló que se revisará cómo encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la información falsa
Serrano también cuestionó el incremento de perfiles y páginas que, a su juicio, difunden información falsa o promueven ataques a través de redes sociales. Afirmó que parte de la discusión deberá centrarse en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de las personas a defenderse de publicaciones que consideren inexactas o perjudiciales.
Aunque la reforma ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos digitales y libertad de expresión, el legislador planteó que los foros estarán abiertos a las voces críticas.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Advierten por tormentas fuertes y granizo en SLP
Redacción
Protección Civil prevé lluvias intensas principalmente en las regiones Centro y Altiplano
Continuarán las lluvias fuertes en la capital
Rolando Morales
Se presentarán precipitaciones atípicas de moderadas a fuertes por la tarde-noche
Deysi López, de quejas en el Registro Civil a la SEGE
Redacción
La ahora secretaria de Educación, siempre se ha desarrollado en el ámbito jurídico