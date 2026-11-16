El IMSS recomienda no comprar incapacidades

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La venta de incapacidades y recetas médicas falsas a través de Facebook y WhatsApp, representa un riesgo para trabajadores y derechohabientes de San Luis Potosí, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) extendió a nivel nacional el llamado a evitar la compra de estos documentos y proteger sus datos personales.

IMSS alerta venta incapacidades falsas

De acuerdo con la advertencia institucional, los defraudadores ofrecen supuestas incapacidades médicas sin necesidad de acudir a consulta, con precios que van de 120 a 200 pesos. Para concretar la operación solicitan información confidencial como el Número de Seguridad Social, CURP, clínica de adscripción y nombre de la empresa donde labora la persona.

Detalles para identificar incapacidades falsas

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Sin embargo, los documentos entregados en formato PDF carecen de validez oficial y pueden identificarse por inconsistencias como el uso de las siglas "UNF" en lugar de "UMF", errores ortográficos, distintas tipografías y sellos digitales superpuestos.