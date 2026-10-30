Alista personal del IMSS nueva movilización este viernes

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proyectan una nueva marcha este viernes 30 de octubre en la capital potosina, para insistir en la destitución de sus dirigentes sindicales y en un incremento salarial del 10 por ciento.

La convocatoria se suma a las movilizaciones realizadas en días anteriores por personal inconforme con su representación gremial y sus condiciones salariales.

De acuerdo con el llamado, los participantes se concentrarán a las 15:00 horas en Plaza Sendero, desde donde partirán hacia las oficinas sindicales ubicadas en avenida Cuauhtémoc. No se precisa el recorrido que seguirán.

Los convocantes, quienes se identifican como trabajadores del IMSS tradicional, demandan la salida de Rafael Olivos y José Antonio Balderas, a quienes señalan como sus representantes sindicales nacional y estatal, respectivamente.

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Además del relevo en la dirigencia, los inconformes exigen un aumento salarial del 10 por ciento, petición que, según sostienen, continúa sin resolverse.

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La nueva convocatoria mantiene las demandas en el ámbito laboral y sindical. El material difundido no incluye una respuesta del Instituto ni de los representantes señalados, tampoco precisa si la movilización tendrá repercusiones en la atención a derechohabientes.