logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria

Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo fueron premiados en la categoría de deporte no profesional.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 12:16 p.m.
A
Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de poner fin a una de las carreras más destacadas en la historia del futbol mexicano, Guillermo Ochoa sigue cosechando reconocimientos. El histórico guardameta, quien cerró su trayectoria profesional después de más de dos décadas en la élite y tuvo la oportunidad de sumar minutos en su sexta convocatoria mundialista durante Norteamérica 2026, fue designado ganador del Premio Nacional de Deportes, en la modalidad de trayectoria.


      Junto al exjugador del América, destaca el ciclista Isaac del Toro, quien fue reconocido en la categoría de deporte profesional, logrando esta distinción por segundo año consecutivo. Durante 2026, firmó algunas de las mejores actuaciones de su carrera, al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia y conquistar el maillot blanco, reconocimiento otorgado al mejor corredor joven en la competencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los galardonados también están Erick Portillo, en salto de altura; Kenia Lechuga, en remo; y Yareli Acevedo, en ciclismo, quienes fueron distinguidos dentro de la categoría de deporte no profesional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria
      Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria

      Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria

      SLP

      El Universal

      Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo fueron premiados en la categoría de deporte no profesional.

      Arranca la Jornada 15 del Apertura 2026
      Arranca la Jornada 15 del Apertura 2026

      Arranca la Jornada 15 del Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      El Atlético de San Luis recibe al Atlas en el Estado Libertad

      Sergio Pérez extiende contrato con Cadillac: último acuerdo en F1
      Sergio Pérez extiende contrato con Cadillac: último acuerdo en F1

      Sergio Pérez extiende contrato con Cadillac: último acuerdo en F1

      SLP

      El Universal

      El piloto tapatío firmó una extensión de dos años con Cadillac, que lo mantendrá en la F1 hasta 2029.

      Charlyn Corral rompe en llanto; He hecho lo que ningún mexicano
      Charlyn Corral rompe en llanto; He hecho lo que ningún mexicano

      Charlyn Corral rompe en llanto; "He hecho lo que ningún mexicano"

      SLP

      El Universal

      Charlyn Corral fue reconocida en la gala del Balón de Oro con el premio Gerd Müller por su destacada labor como delantera.