Guillermo Ochoa gana el PND, por trayectoria

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Luego de poner fin a una de las carreras más destacadas en la historia del futbol mexicano, Guillermo Ochoa sigue cosechando reconocimientos. El histórico guardameta, quien cerró su trayectoria profesional después de más de dos décadas en la élite y tuvo la oportunidad de sumar minutos en su sexta convocatoria mundialista durante Norteamérica 2026, fue designado ganador del Premio Nacional de Deportes, en la modalidad de trayectoria.

Junto al exjugador del América, destaca el ciclista Isaac del Toro, quien fue reconocido en la categoría de deporte profesional, logrando esta distinción por segundo año consecutivo. Durante 2026, firmó algunas de las mejores actuaciones de su carrera, al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia y conquistar el maillot blanco, reconocimiento otorgado al mejor corredor joven en la competencia.

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Entre los galardonados también están Erick Portillo, en salto de altura; Kenia Lechuga, en remo; y Yareli Acevedo, en ciclismo, quienes fueron distinguidos dentro de la categoría de deporte no profesional.