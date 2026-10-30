Refuerza GCE vigilancia en frontera con Tamaulipas
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Luego de la captura de Axel Alfredo N., considerado el segundo al mando de la facción Ciclones del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, la Guardia Civil Estatal (GCE) reforzará los operativos en la frontera potosina, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Matizó que, si bien la detención que provocó severos ataques en la ciudad matamorense no se suscitaron en los límites con San Luis Potosí, la corporación estatal mantendrá vigilancia para evitar el ingreso de células delictivas.
En entrevista tras concluir la Mesa de Paz y Seguridad, subrayó que, aunque la presencia policiaca abarca todo el cerco potosino, se robustecerá el Escudo Huasteco en los municipios fronterizos de la región huasteca.
"Hasta el momento no hemos tenido alguna información de algún incidente cercano a nuestro estado, es decir, en los municipios de Tamaulipas cercanos a nuestro estado", complementó.
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