Cede el frío en SLP; en la Huasteca, hasta 34°: CEPC
También se prevén máximas de 28°C en zonas Centro y Altiplano
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en sierras.
No obstante, desde este viernes hay un aumento de las temperaturas máximas en la cuatro regiones.
En la Huasteca se registrarán temperaturas de hasta 34°C, así como máximas de 28°C en zonas centro y altiplano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", dijo la CEPC.
Calor provoca desabasto de agua: Dapas
Hay más consumo; llama a un uso responsable del líquido
no te pierdas estas noticias
Cede el frío en SLP; en la Huasteca, hasta 34°: CEPC
Iván Edmundo Rodríguez
También se prevén máximas de 28°C en zonas Centro y Altiplano
Necesario, sueldo de 40 mil para una vivienda media: AMPI
Martín Rodríguez
El costo de materiales e incremento en tasas de interés limitan la compra y fomentan el arrendamiento
Cae falso inspector de Protección Civil en Villa de Ramos
Pulso Online
Comerciantes de Santo Domingo lo señalaron por intento de extorsión