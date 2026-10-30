Cede el frío en SLP; en la Huasteca, hasta 34°: CEPC

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se mantendrán las bajas temperaturas por las mañanas y noches, bancos de niebla y lluvias puntuales principalmente en sierras.

No obstante, desde este viernes hay un aumento de las temperaturas máximas en la cuatro regiones.

En la Huasteca se registrarán temperaturas de hasta 34°C, así como máximas de 28°C en zonas centro y altiplano.

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"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", dijo la CEPC.