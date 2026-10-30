Exige el PVEM aclarar destino de 624 mdp de subastas

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El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, solicitó al alcalde Enrique Galindo Ceballos convocar a una reunión con las y los integrantes del Cabildo para definir el destino de los 624 millones de pesos obtenidos por la subasta de ocho predios municipales, al considerar que existe falta de claridad sobre las obras que se financiarán con estos recursos.

Durante la quincuagésima sesión de Cabildo, el edil manifestó su preocupación porque, pese a que la venta de los inmuebles fue aprobada bajo el compromiso de destinar el dinero a proyectos de infraestructura, hasta el momento no observa avances en las obras que originalmente se plantearon.

Señaló que, de acuerdo con información proporcionada por la Tesorería Municipal, hay alrededor de 425 millones de pesos en las arcas municipales, mientras continúa pendiente la enajenación de un quinto inmueble para completar la cifra de 625 millones de pesos.

Mercado Garay cuestionó que actualmente la obra que identifica como principal avance es el bulevar Jacobo Payán, cuya prioridad puso en duda frente a otras necesidades de la ciudad. También señaló que el proyecto del paso a desnivel en El Saucito enfrenta un panorama desfavorable, de acuerdo con lo expuesto por el director de Obras Públicas durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia, que preside el propio regidor.

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El integrante del PVEM advirtió que no sería adecuado improvisar con los recursos obtenidos de la venta del patrimonio municipal y cuestionó que el alcalde haya mencionado públicamente la posibilidad de destinar recursos a un programa de bacheo sin presentar primero una propuesta ante el Cabildo.

Recordó que corresponde a los integrantes del órgano colegiado aprobar cualquier modificación en el destino presupuestal de los recursos autorizados para las obras.

La petición ocurre después de que Galindo reconociera que el Ayuntamiento obtuvo menos ingresos de los mil millones de pesos que inicialmente esperaba por la subasta y que, ante los retrasos y las restricciones para ejecutar algunos proyectos, primero buscaría ejercer los 624 millones recaudados antes de considerar una nueva venta de inmuebles.

Ante este escenario, Mercado Garay pidió separar las diferencias políticas de los asuntos municipales y formalizar una reunión para conocer qué proyectos podrán realizarse y evitar que el dinero obtenido del patrimonio de la ciudad termine ejerciéndose sin una planeación definida.