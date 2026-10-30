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Arranca la Jornada 15 del Apertura 2026

El Atlético de San Luis recibe al Atlas en el Estado Libertad

Por El Universal

Octubre 30, 2026 11:50 a.m.
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Arranca la Jornada 15 del Apertura 2026
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      Todo está listo para que este viernes 30 de octubre comience una nueva jornada del futbol mexicano.

      Con tres partidos, hoy se pone en marcha la Fecha 15 del Apertura 2026, por lo que la Liguilla está cada vez más cerca de iniciar.

      El FC Juárez, el Querétaro, el Atlético de San Luis, el Atlas, el Puebla y los Pumas son los seis equipos que entran en acción.

      Los Bravos son los únicos que llegan a la antepenúltima jornada sin ninguna opción de participar en la Fiesta Grande de la Liga MX.

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      Con apenas cinco puntos sumados en 14 juegos, el conjunto fronterizo ya está eliminado en el torneo.

      Mientras que los Gallos Blancos, los potosinos, los Zorros, La Franja y los felinos todavía tienen opciones de quedarse con uno de los ocho boletos.

      La escuadra rojinegra es la que está más cerca de alcanzarlo, pero necesita seguir sumando unidades para afianzarse en la zona de clasificación.

      Mientras que los otros cuatro deberán sumar de a tres para no despedirse del certamen, ya que se encuentran fuera de los primeros ocho sitios.

      El Querétaro, el Atlético San Luis, el Puebla y los Pumas no se pueden dar el lujo de dejar más puntos en el camino, por lo que están obligados a ganar esta tarde-noche.

      Cabe resaltar que, de los tres compromisos que se disputarán este viernes 30 de octubre, solamente dos serán transmitidos, en nuestro país, por televisión abierta. Además, dos de los partidos se jugarán en el mismo horario.

      Horarios y canales para ver en vivo hoy los partidos de la Liga MX

      · FC Juárez vs Querétaro

      · Fecha: Viernes 30 de octubre

      · Hora: 19:00

      · Estadio: Olímpico Benito Juárez

      · Transmisión: Azteca 7/FOX+/FOX One

      · Atlético San Luis vs Atlas

      · Fecha: Viernes 30 de octubre

      · Hora: 19:00

      · Estadio: Libertad Financiera

      · Transmisión: ESPN/Disney+ Premium/ViX Premium

      · Puebla vs Pumas

      · Fecha: Viernes 30 de octubre

      · Hora: 21:00

      · Estadio: Cuauhtémoc

      · Transmisión: Azteca 7/ESPN/Disney+ Premium

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