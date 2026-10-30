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Pemex reporta pérdida neta de 10 mil 800 mdp en tercer trimestre

La depreciación del peso y costos por derivados afectaron los resultados financieros de Pemex en el tercer trimestre.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 11:28 a.m.
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Pemex reporta pérdida neta de 10 mil 800 mdp en tercer trimestre
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      Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida financiera neta de 10 mil 800 millones de pesos (mmdp) en el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

      Pemex mejora su resultado financiero en tercer trimestre 2026

      Este nuevo resultado representa una mejora de 50 mil 400 millones respecto a la pérdida neta de 61 mil 200 millones registrada en el tercer trimestre del año pasado.

      La petrolera explicó que los principales factores que contribuyeron a este resultado fueron un incremento en las ventas y una disminución en el deterioro de activos fijos.

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      Factores que impactaron el resultado financiero de Pemex

      Los efectos positivos se vieron contrarrestados por un incremento en la compra de productos; un incremento en impuestos y derechos; un incremento en el costo por instrumentos financieros derivados; y una variación desfavorable en el resultado cambiario.

      Durante el trimestre, se registró una pérdida cambiaria de 16 mil 400 millones, en comparación con una utilidad cambiaria de 33 mil 400 millones en el tercer trimestre de 2025. Esta variación se debió a la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense observada en el tercer trimestre de este año.

      Asimismo, entre julio y septiembre de 2026 se registró un costo por instrumentos financieros derivados de 8 mil 900 millones, en comparación con un costo de 2 mil 800 millones en el mismo lapso de 2025.

      "Esta variación se explica principalmente por el efecto en el valor razonable de los cross-currency swaps, así como opciones sobre crudo y opciones de divisas", afirmó Pemex.

      En tanto, al 30 de septiembre de 2026, la deuda financiera registró un saldo de 77 mil 600 millones, una disminución de 8.9% respecto al cierre de 2025.

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