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Conceden a Ruffo suspensión definitiva contra vinculación a proceso

Fue trasladado del penal Altiplano a su casa en Ensenada hace un mes

Por El Universal

Octubre 30, 2026 12:31 p.m.
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Conceden a Ruffo suspensión definitiva contra vinculación a proceso
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      Una jueza federal concedió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, una suspensión definitiva en el amparo que tramitó contra la vinculación a proceso que se le dictó en julio por el caso de huachicol fiscal por ferrotanques.

      Jueza federal concede amparo a Ernesto Ruffo en caso huachicol

      Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, otorgó la medida cautelar al panista, pero no dio a conocer el alcance de la misma, según registros judiciales del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

      "ÚNICO. Se concede a (Ernesto Guillermo Ruffo Appel) la suspensión definitiva solicitada, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero y cuarto, de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el último considerando", resolvió la juzgadora de amparo.

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      Días después de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que es una persona adulta mayor y tiene problemas de salud, Ruffo Appel tramitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso que la jueza de control en el Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega, le dictó por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos. En consecuencia, la jueza de amparo le concedió la suspensión provisional y después la definitiva, cuyos efectos se desconocen al momento.

      Ernesto Ruffo cumple un mes en prisión domiciliaria

      Ernesto Guillermo Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición al PRI en el país, cumplió un mes en prisión domiciliaria en su casa de Ensenada, Baja California, a donde fue trasladado por la Guardia Nacional vía terrestre desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que estuvo recluido dos meses y medio.

      La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, los cuales establecen que, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, Ernesto Ruffo Appel habría participado en una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques.

      Fiscalía presenta pruebas contra Ernesto Ruffo por red de contrabando

      Para desarrollar sus operaciones, utilizaba Ingemar, vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, la cual presuntamente presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

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