Incrementa el VAB 5.2% con la economía informal

Durante el primer trimestre del 2025, el estado de San Luis Potosí, registró un valor agregado bruto (VAB) de 122 mil 826 millones de pesos de la economía informal, lo que representa un incremento del 5.2 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, siendo la segunda entidad con el mayor crecimiento a nivel nacional, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) correspondiente al periodo de enero a marzo del presente año. Cabe aclarar que de acuerdo con el Inegi la Economía Informal se compone el sector informal que incluye, la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares y otras modalidades de la informalidad, aquellas en las cuales, las y los trabajadores que laboran en unidades económicas formales, no cuentan con seguridad social ni prestaciones sociales.

En el caso de la entidad potosina, se registró un incremento del 5.2 por ciento en el VAB de la economía informal, tan solo por debajo de la variación anual de Tamaulipas. El sector informal creció en un 4.3 por ciento y las otras modalidades de informalidad en un 6.1 por ciento.

Para los puestos de trabajo remunerados de la economía informal, San Luis Potosí registró un total de 373 mil 486 puestos de trabajo remunerados en la economía informal, lo que representa un incremento del 3.5 por ciento con respecto al periodo de enero a marzo del año pasado. En este rubro, los puestos de trabajo remunerados disminuyeron en un 0.5 por ciento, mientras que la conformación laboral dentro de las otras modalidades de informalidad aumentaron en un 5.4 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de las remuneraciones de la economía informal ascienden a 41 mil 324 millones de pesos en la entidad potosina, que representa una variación anual de 7.9 por ciento, 4.1 por ciento más en el sector informal y 10.3 por ciento más en las otras modalidades de informalidad.