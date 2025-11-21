logo pulso
SLP

Incumplen requisitos 10% de damnificados

Descarta la titular de Sedesore repartir apoyos de recuperación a “representantes”

Por Rubén Pacheco

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
Se ha detectado que alrededor del 10 por ciento de solicitudes de apoyo tramitadas para las personas afectadas por las lluvias recientes en la Huasteca potosina, no cumplen con los criterios de asignación, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Explicó que no cumplen con los requisitos básicos, consistentes en haber tenido gran pérdida de bienes, por ende, no es posible considerar tales peticiones para la entrega de beneficios gubernamentales.

Aunado a ello, enfatizó que los trámites son presentados por asociaciones o representantes municipales de los beneficiarios, situación considerada de riesgo, pues tales gestores pueden utilizar el programa a su favor.

“Tenemos más de 5 mil beneficiarios, lo reportamos la semana pasada. Estamos todavía en la revisión de otra parte, precisamente para revisar la tercera entrega que estamos haciendo”, precisó.

Recomendó a la población que sufrió daños en sus propiedades o viviendas acercarse a las y los delegados de la Sedesore, dado que son los únicos facultados para recopilar la información y las solicitudes de apoyo.

“Sí decirles a los beneficiarios, que es de manera individual. Para nosotros, es más fácil que llegue Juan Pérez solicitándonos, que llegue por medio de un representante, porque no nos gustan los representantes”, remató.

