Indígenas recibirán 10% más en el 2026

El presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, aseguró que se espera un incremento de por lo menos el 10 por ciento en los recursos destinados directamente a los pueblos originarios para el presupuesto de 2026, y señaló el actuar de las estructuras políticas locales frente a los programas sociales federales.

En entrevista, el edil explicó que el anuncio de aumento fue realizado recientemente por la presidenta de la república Claudia Sheinbaum. “Hoy hay un 10% que se otorga directamente para que los pueblos originarios decidan a qué lo quieren aplicar”, dijo, señalando que estos recursos provienen del Ramo 33, que antes llegaban al municipio.

Medina Salazar también se refirió al panorama político local y la posibilidad de que distintas fuerzas busquen la presidencia municipal. Señaló que estas decisiones corresponden al gobernador del estado y a liderazgos nacionales, y destacó que existe una fortaleza de la estructura política vigente en la región. “Está hoy más que nunca viva y quedó demostrado en el informe donde tenemos la presencia de muchos liderazgos. Estamos listos como estructura para lo que decida el señor gobernador qué es lo que sigue”, indicó.

Sobre los programas sociales, el presidente municipal rechazó que deban considerarse como una “moneda de cambio” en procesos políticos y electorales.

