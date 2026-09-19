Industria, comercio y empresas deberán acatar nueva norma de SEGAM

Empresas, comercios e industrias de Villa de Pozos, que descarguen aguas residuales a la red municipal, deberán ajustarse a nuevos parámetros ambientales, luego de la entrada en vigor de la Norma Técnica Ecológica NTE-SLP-AR-001/2026, emitida por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM).

La disposición, publicada en el Periódico Oficial del Estado, establece reglas de cumplimiento obligatorio para usuarios no domésticos de los siete municipios que integran la zona metropolitana: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Zaragoza. La actualización cobra especial relevancia para Pozos, debido a la presencia de actividades industriales y comerciales en el municipio.

Entre los contaminantes que deberán mantenerse dentro de los límites establecidos se encuentran la Demanda Bioquímica y Química de Oxígeno, sólidos suspendidos, grasas y aceites, además de metales como plomo, níquel, cromo y mercurio, así como coliformes fecales. Para verificar el cumplimiento, los establecimientos deberán realizar muestreos y análisis periódicos mediante laboratorios acreditados. Las descargas domésticas y pluviales quedan fuera de estas obligaciones específicas.

La nueva norma también establece un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, para que empresas y comercios que actualmente no cuenten con un permiso formal de descarga realicen el trámite correspondiente ante las autoridades u organismos responsables. El incumplimiento de los parámetros podrá derivar en inspecciones, establecimiento de condiciones particulares de descarga.

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