Canirac: 70% de negocios de comida son informales

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El setenta por ciento de un aproximado de 16 mil restaurantes que hay en San Luis Potosí, se encuentran en la informalidad, es decir un aproximado de 11 mil 200 establecimientos no habrían formalizado sus trámites ni estarían inscritos dentro de la formalidad, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinosa Abaroa.

Canirac alerta sobre la informalidad en restaurantes de San Luis Potosí

Agregó que en México hay alrededor de 700 mil restaurantes de todos los tamaños, y si se toma en cuenta que la proporción de negocios informales es similar a lo que ocurre a nivel local, habría 490 mil restaurantes o puntos de venta de alimentos preparados que no se encuentran regulares en su operación.

El empresario explicó que en el caso particular de los restaurantes que pertenecen a la cámara empresarial, son regulares y están regularizados, cumplen con sus obligaciones fiscales y mantienen el empleo formal.

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Simplificación administrativa para regularización de restaurantes

Comentó que dos restaurantes regulados tienen responsabilidades pero también muchos beneficios, sobre todo porque es más fácil que el acceso a créditos y el crecimiento del negocio, aunque en los casos de los negocios que no se regularizan, si aspiran a sobrevivir tarde o temprano deberán entrar a la formalidad.

Dijo que las cámaras empresariales trabajaron con la alcaldía para generar el esquema de simplificación administrativa, y dijo que encontraron apertura y sobre todo voluntad para facilitar las condiciones de regularización y supervivencia de los negocios.

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Admitió que todavía es perfectible el programa de regularización de restaurantes, en materia de agilización de trámites, pero los propios restauranteros tienen que aprender a cumplir y a estar en regla, pero hay un buen comienzo por el proceso de regularización y simplificación de trámites que por mucho tiempo se buscó y ya está en marcha.