logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Canirac: 70% de negocios de comida son informales

Operan 16 mil restaurantes en el estado de San Luis Potosí

Por Martín Rodríguez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Canirac: 70% de negocios de comida son informales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El setenta por ciento de un aproximado de 16 mil restaurantes que hay en San Luis Potosí, se encuentran en la informalidad, es decir un aproximado de 11 mil 200 establecimientos no habrían formalizado sus trámites ni estarían inscritos dentro de la formalidad, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinosa Abaroa.

      Canirac alerta sobre la informalidad en restaurantes de San Luis Potosí

      Agregó que en México hay alrededor de 700 mil restaurantes de todos los tamaños, y si se toma en cuenta que la proporción de negocios informales es similar a lo que ocurre a nivel local, habría 490 mil restaurantes o puntos de venta de alimentos preparados que no se encuentran regulares en su operación.

      El empresario explicó que en el caso particular de los restaurantes que pertenecen a la cámara empresarial, son regulares y están regularizados, cumplen con sus obligaciones fiscales y mantienen el empleo formal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Simplificación administrativa para regularización de restaurantes

      Comentó que dos restaurantes regulados tienen responsabilidades pero también muchos beneficios, sobre todo porque es más fácil que el acceso a créditos y el crecimiento del negocio, aunque en los casos de los negocios que no se regularizan, si aspiran a sobrevivir tarde o temprano deberán entrar a la formalidad.

      Dijo que las cámaras empresariales trabajaron con la alcaldía para generar el esquema de simplificación administrativa, y dijo que encontraron apertura y sobre todo voluntad para facilitar las condiciones de regularización y supervivencia de los negocios.

      LEA TAMBIÉN

      Comercio presume simplificación; persisten reclamos por ambulantaje

      El Ayuntamiento presume mayor recaudación y trámites sencillos, pero la economía no regulada abarca a más de la mitad de la capital.

      Admitió que todavía es perfectible el programa de regularización de restaurantes, en materia de agilización de trámites, pero los propios restauranteros tienen que aprender a cumplir y a estar en regla, pero hay un buen comienzo por el proceso de regularización y simplificación de trámites que por mucho tiempo se buscó y ya está en marcha.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH
      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

      Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten
      Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten

      Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten

      SLP

      El Universal

      Líderes sindicales y especialistas en derecho laboral y pensiones reprueban el decreto

      Locatarios someten a falsificador de billetes
      Locatarios someten a falsificador de billetes

      Locatarios someten a falsificador de billetes

      SLP

      Martín Rodríguez

      La Policía Municipal intervino luego de que los comerciantes sometieran al estafador en el Mercado Hidalgo.

      Congreso no podría exigir nacionalidad a fiscal: CNDH
      Congreso no podría exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      Congreso no podría exigir nacionalidad a fiscal: CNDH

      SLP

      Ana Paula Vázquez