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Excede diputado publicidad de su segundo informe

Promoción de Emilio Rosas en bardas sigue desplegada

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Excede diputado publicidad de su segundo informe
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      Las bardas utilizadas para difundir el segundo informe legislativo del diputado de Morena, Luis Emilio Rosas Montiel, continúan visibles a más de un mes después de que concluyó el periodo permitido para la difusión de este tipo de propaganda.

      Cronología del caso

      Rosas Montiel presentó su segundo informe legislativo el pasado 22 de agosto en el Teatro Polivalente. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la propaganda relacionada con los informes de labores puede difundirse hasta siete días antes y cinco días después de la fecha en que se rinde el informe.

      Con ese plazo, la difusión pudo mantenerse hasta el 27 de agosto. Sin embargo, al 8 de octubre, algunas de las bardas utilizadas para promover el informe continúan visibles en la ciudad, pese a que han transcurrido más de cinco semanas desde que terminó el periodo establecido.

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      Acciones de la autoridad

      Una de estas bardas se encuentra sobre la avenida Benito Juárez, en la carretera 57, a unos metros de una tienda de ferretería, donde permanece el mensaje alusivo al informe del legislador morenista.

      El artículo 134 de la Constitución y la legislación electoral establecen reglas para la propaganda de servidores públicos y la difusión de sus informes de labores. La permanencia de los anuncios después del periodo permitido puede ser revisada por las autoridades electorales para determinar si existe alguna infracción vial.

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