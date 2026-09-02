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Mantienen congeladas dos iniciativas legales contra ataques a la intimidad

La activista Olimpia Coral Melo acompaña las reformas presentadas en 2025 y 2026.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Mantienen congeladas dos iniciativas legales contra ataques a la intimidad
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      Mientras la sextorsión no disminuye en San Luis Potosí, el Congreso del Estado mantiene pendientes dos iniciativas que buscan ampliar las sanciones contra los delitos que vulneran la intimidad sexual, incluida la creación de contenido íntimo mediante inteligencia artificial.

      Congreso local mantiene iniciativas para sancionar sextorsión

      Una fue presentada en noviembre de 2025 y la otra en marzo de 2026, ambas con el acompañamiento de la activista Olimpia Coral Melo.

      Propuestas buscan actualizar marco penal ante nuevas formas de violencia digital

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      La diputada Gabriela López Torres, promotora de una de las reformas, señaló que las propuestas surgieron ante la necesidad de actualizar el marco penal frente a las nuevas formas de violencia digital.

      Explicó la legisladora que plantean modificar el actual delito de difusión ilícita de imágenes para sancionar también la creación, mediante inteligencia artificial, de contenido íntimo sexual.

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