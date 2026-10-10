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Advierten riesgos de usar IA para la salud

Galván Arroyo señaló que la herramienta es útil, pero no debe sustituir diagnósticos médicos profesionales

Por Samuel Moreno

Octubre 10, 2026 11:39 a.m.
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Foto: www.gaceta.unam.mx

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      El uso de la inteligencia artificial (IA) para buscar respuestas rápidas a problemas de salud, incluidos los relacionados con la salud mental, requiere verificar la información y consultar a profesionales, advirtió Manuel Alejandro Galván Arroyo, presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí.

      El especialista señaló que la inteligencia artificial representa una herramienta útil para el sector salud, tanto en actividades administrativas como en otros procesos, pero advirtió que sus respuestas no deben asumirse como diagnósticos ni como soluciones definitivas sin una validación médica.

      Galván Arroyo comparó esta tendencia con la difusión de supuestos remedios milagrosos en redes sociales, una práctica que, recordó, también tuvo presencia durante la pandemia de Covid-19, cuando algunas personas recurrieron a alternativas sin evidencia científica con la esperanza de curar enfermedades.

      Indicó que uno de los principales riesgos de las plataformas digitales es la circulación de información engañosa y la presencia de personas que ofrecen tratamientos sin contar con las credenciales necesarias. Por ello, recomendó verificar las fuentes antes de seguir cualquier consejo relacionado con la salud.

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      Como parte de estas medidas, sugirió comprobar que los médicos cuenten con cédula profesional y registro sanitario, además de revisar la vigencia de sus credenciales. Añadió que no siempre es necesario acudir directamente a consulta para resolver una duda inicial, pues también es posible contactar al médico por teléfono o consultar sus canales oficiales.

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