A consulta nacional, propuesta de alza salarial en el IMSS

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que este sábado, sus unidades médicas y hospitales operan con normalidad, tras las manifestaciones de una parte de los y las trabajadoras, en distintos estados del país.

El próximo 14 de octubre, aseguró, "las y los trabajadores decidirán mediante consulta el incremento salarial. Se exhorta a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas para garantizar la atención a la población derechohabiente".

La propuesta de aumento aprobada por el Congreso Nacional del Sindicato es del 6.8 por ciento, compuesto por el 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 en prestaciones.

Las y los sindicalizados y jubilados inconformes han estado en contra de esta propuesta, sin embargo, el IMSS comunicó que serán las y los propios trabajadores, quienes decidirán, de un universo de más de 450 mil que conforma la plantilla nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí