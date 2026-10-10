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A consulta nacional, propuesta de alza salarial en el IMSS

Tras las protestas en varios estados, unos 450 mil trabajadores y trabajadoras decidirán si aceptan el 6.8% de incremento

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 10, 2026 11:02 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que este sábado, sus unidades médicas y hospitales operan con normalidad, tras las manifestaciones de una parte de los y las trabajadoras, en distintos estados del país.

      El próximo 14 de octubre, aseguró, "las y los trabajadores decidirán mediante consulta el incremento salarial. Se exhorta a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas para garantizar la atención a la población derechohabiente".

      La propuesta de aumento aprobada por el Congreso Nacional del Sindicato es del 6.8 por ciento, compuesto por el 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 en prestaciones.

      Las y los sindicalizados y jubilados inconformes han estado en contra de esta propuesta, sin embargo, el IMSS comunicó que serán las y los propios trabajadores, quienes decidirán, de un universo de más de 450 mil que conforma la plantilla nacional.

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