Interapas, en nivel crítico de eficiencia

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Interapas registró una eficiencia general de 30.25% durante mayo de 2026 y fue clasificado en nivel "crítico", de acuerdo con la primera evaluación de Radar del Agua, un ejercicio elaborado a partir de datos oficiales y reportes ciudadanos.

Evaluación Radar del Agua y clasificación de Interapas

El resultado coloca al organismo por debajo de la media nacional de 54% y a más de 50 puntos porcentuales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que alcanzó una eficiencia de 84.15%.

La evaluación considera tres variables: eficiencia física relacionada con la infraestructura para distribuir agua; eficiencia comercial, que mide la capacidad para recuperar el costo del servicio y atención ciudadana, a reportes y quejas.

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Nivel crítico y problemas detectados en Interapas

Según el Semáforo del Agua, Interapas se ubica en nivel crítico, presenta fallas operativas generalizadas, rezagos en atención a usuarios y problemas recurrentes en abastecimiento y red sanitaria.

Entre los organismos comparados, SAPAL obtuvo la calificación más alta.