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Interapas, en nivel crítico de eficiencia

Se evalúa eficiencia física, comercial y atención ciudadana

Por Ana Paula Vázquez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Interapas, en nivel crítico de eficiencia
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      Interapas registró una eficiencia general de 30.25% durante mayo de 2026 y fue clasificado en nivel "crítico", de acuerdo con la primera evaluación de Radar del Agua, un ejercicio elaborado a partir de datos oficiales y reportes ciudadanos.

      Evaluación Radar del Agua y clasificación de Interapas

      El resultado coloca al organismo por debajo de la media nacional de 54% y a más de 50 puntos porcentuales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que alcanzó una eficiencia de 84.15%.

      La evaluación considera tres variables: eficiencia física relacionada con la infraestructura para distribuir agua; eficiencia comercial, que mide la capacidad para recuperar el costo del servicio y atención ciudadana, a reportes y quejas.

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      Según el Semáforo del Agua, Interapas se ubica en nivel crítico, presenta fallas operativas generalizadas, rezagos en atención a usuarios y problemas recurrentes en abastecimiento y red sanitaria.

      Entre los organismos comparados, SAPAL obtuvo la calificación más alta.

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