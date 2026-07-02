Interapas, en nivel crítico de eficiencia
Se evalúa eficiencia física, comercial y atención ciudadana
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Interapas registró una eficiencia general de 30.25% durante mayo de 2026 y fue clasificado en nivel "crítico", de acuerdo con la primera evaluación de Radar del Agua, un ejercicio elaborado a partir de datos oficiales y reportes ciudadanos.
Evaluación Radar del Agua y clasificación de Interapas
El resultado coloca al organismo por debajo de la media nacional de 54% y a más de 50 puntos porcentuales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que alcanzó una eficiencia de 84.15%.
La evaluación considera tres variables: eficiencia física relacionada con la infraestructura para distribuir agua; eficiencia comercial, que mide la capacidad para recuperar el costo del servicio y atención ciudadana, a reportes y quejas.
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Nivel crítico y problemas detectados en Interapas
Según el Semáforo del Agua, Interapas se ubica en nivel crítico, presenta fallas operativas generalizadas, rezagos en atención a usuarios y problemas recurrentes en abastecimiento y red sanitaria.
Entre los organismos comparados, SAPAL obtuvo la calificación más alta.
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