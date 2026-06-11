Realizan Feria de Seguridad Vial en Pozos

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Debido a que es en la cabecera de Villa de Pozos donde se registran más faltas al Reglamento de Tránsito vigente, el área de Vialidad y Movilidad de la Guardia Civil Municipal decidió realizar este jueves su Feria de Seguridad Vial en pleno jardín principal.

El evento, que se enmarcó en el Día Mundial de la Seguridad Vial, tuvo énfasis en la sensibilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que, a la vuelta de muy pocos años, se convertirán en automovilistas y peatones independientes.

La concejal presidente Patricia Aradillas, presente en la Feria, destacó la importancia de "generar conciencia desde temprana edad sobre la responsabilidad de transitar de manera

segura, tanto si somos peatones como conductores".

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La Feria reunió a estudiantes de nivel básico de distintas instituciones educativas, quienes participaron en juegos, dinámicas, juegos interactivos y módulos informativos enfocados en la educación vial. Las y los asistentes aprendieron sobre prácticas responsables al conducir; el uso correcto de los espacios públicos y las medidas preventivas que contribuyen a reducir riesgos y accidentes señalización; normas de tránsito; prevención de accidentes y la importancia del respeto mutuo en la vía pública.