logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Realizan Feria de Seguridad Vial en Pozos

Por Leonel Mora

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan Feria de Seguridad Vial en Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Debido a que es en la cabecera de Villa de Pozos donde se registran más faltas al Reglamento de Tránsito vigente, el área de Vialidad y Movilidad de la Guardia Civil Municipal decidió realizar este jueves su Feria de Seguridad Vial en pleno jardín principal.

      El evento, que se enmarcó en el Día Mundial de la Seguridad Vial, tuvo énfasis en la sensibilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que, a la vuelta de muy pocos años, se convertirán en automovilistas y peatones independientes.

      La concejal presidente Patricia Aradillas, presente en la Feria, destacó la importancia de "generar conciencia desde temprana edad sobre la responsabilidad de transitar de manera 

      segura, tanto si somos peatones como conductores".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Feria reunió a estudiantes de nivel básico de distintas instituciones educativas, quienes participaron en juegos, dinámicas, juegos interactivos y módulos informativos enfocados en la educación vial. Las y los asistentes aprendieron sobre prácticas responsables al conducir; el uso correcto de los espacios públicos y las medidas preventivas que contribuyen a reducir riesgos y accidentes señalización; normas de tránsito; prevención de accidentes y la importancia del respeto mutuo en la vía pública.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Autorizan home office a burócratas estatales por inauguración de Mundial
      Autorizan home office a burócratas estatales por inauguración de Mundial

      Autorizan "home office" a burócratas estatales por inauguración de Mundial

      SLP

      Jaime Hernández

      El gobernador había rechazado la medida, pero la Oficialía Mayor lo confirmó e "invitó" a funcionarios a asistir a la transmisión del juego

      Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito
      Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito

      Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito

      SLP

      Rubén Pacheco

      Las sanciones son de 2025, pero la operadora del acueducto ya acumula 14 millones en multas de 2026

      Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC
      Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

      Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La reducción del presupuestal estatal agrava la falta de atención a perros y gatos callejeros, señala Huella Amiga

      Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos
      Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

      Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

      SLP

      Rolando Morales

      Vecinos solicitan vigilancia constante para evitar descargas de aguas residuales en el río.