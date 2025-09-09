Investigación de “huachicol fiscal” a cargo de la FGR: Torres Sánchez

Luego que este fin de semana, un empresario huasteco fuera detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) derivado de una investigación de “huachicol fiscal”, autoridades potosinas, precisaron que no participaron en la aprehensión, pues se trata de una investigación federal.

Al respecto, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, aclaró que las averiguaciones de este caso, se encuentran en manos de la FGR, al tratarse de delitos federales.

No obstante, el entrevistado matizó que la administración estatal, se mantendrá atenta a facilitar y gestionar cualquier tipo de información, coordinación o colaboración necesaria sobre San Luis Potosí.

“Nosotros hemos venido colaborando en las Mesas de la Construcción de la Paz. Hemos venido apoyando en todo lo que la federación nos ha pedido. La verdad que ha sido una colaboración puntual”, manifestó.

Entrevistada aparte, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que se trata de asunto ministerial de carácter federal, donde la indagatoria está a cargo de la FGR.

Subrayó que hasta el momento, la entidad de procuración de justicia federal, no ha requerido ningún tipo de colaboración a la FGE.